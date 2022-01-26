Ödem attıran detoks suyu! 3 günde incecik kalacaksınız

Ödem attıran detoks tarifiyle artık ne zaman şişkinlik hissetseniz hızla kurtulabileceksiniz. Sağlığınız için oldukça faydalı olan bu tarife eklediğiniz basit bir diyetle hızla zayıflamanız da mümkün.

Ödem attıran detoks tarifinin metabolizmayı hızlandırma ve yağ yakma özellikleri vücudunuzu arındırırken fazla kilolardan da kurtulmanızı sağlar.

Bir çok kişi stresli bir günün ardından, yolculuklardan sonra ya da evde otururken vücudunun şiştiğini fark eder. Aniden büyümüş koca bir göbek veya şiş parmaklar vücudun ödem tuttuğunu gösterir.

Ödem aslında dokularda aşırı derecede sıvı birikmesi anlamında gelir ve daha çok bacaklarda, ayaklarda, kollarda, ellerde ve midede şişlikle kendini gösterir. Ödem bölgesel bir alanı ya da tüm vücudu etkileyebilir.

Çeşitli ilaçlar, hamilik gibi bazı bilinen ödem nedenlerinin yanı sıra vücutta iltihap olması, fazla tuz tüketimi, kötü beslenme veya stres gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir.

Sıklıkla şişkinlik yaşıyorsanız vücudunuzdaki ödemi temizleyecek 3 günlük ödem söktüren detoks tarifi tam size göre...

ÖDEM ATTIRAN DETOKS TARİFİ

Ödem attıran detoks tarifini 3 gün boyunca her sabah uygulayın. İlk günden itibaren farkı hissedeceksiniz.

Detoks süreniz boyunca fazla tuz tüketmemeye ve düzenli bol su içmeye özen göstermelisiniz.

Ödem attıran kür 20 dakika içerisinde etkisini göstermeye başlayacaktır.

ÖDEMDEN DAKİKALAR İÇİNDE KURTULABİLİRSİNİZ

Malzemeler

1 adet limon (kabuğu ile dilimlenmiş)

Yarım yeşil elma (kabuğu ile dilimlenmiş )

10 dal maydanoz

1 adet zencefil (ceviz büyüklüğünde)

1 adet salatalık (kabuğu ile dilimlenmiş )

1 litre su

ÖDEM ATTIRAN DETOKS NASIL YAPILIR?

Bir litre suyun içine bütün malzemeler dilimlenerek eklenir.

Kapaklı cam bir kapta buzdolabına konarak 1 gece bekletilir

Sabah erkenden mümkünse aç karına ve akşam yemeğinden 2 saat önce içilir

3 gün boyunca tekrar edilir.

Detoks süresince ödeme neden olan besinlerden kaçının. Sağlıklı beslenin ve gün içerisinde mutlaka düzenli olarak bol su içmeyi ihmal etmeyin. Su içmek ödem atmak için çok önemlidir.

ÖDEMDEN TAMAMEN KURTULMAK İÇİN İPUÇLARI

Su içmek ödemi hızla azaltır: Su; vücut için hayati öneme sahip olan su vücuttaki ödemin atılması açısından da son derece önemlidir kilo başına içilecek 30 ml su, ödemin oluşmasına engel olup vücut suyunu dengelemeye yardımcı olacaktır.

Su; vücut için hayati öneme sahip olan su vücuttaki ödemin atılması açısından da son derece önemlidir kilo başına içilecek 30 ml su, ödemin oluşmasına engel olup vücut suyunu dengelemeye yardımcı olacaktır. 20 dakikalık bir yürüyüşler: 20 dakikalık bir yürüyüşle vücudunuzdaki şişliklerin azaldığını göreceksiniz. Düzenli yapılan yürüyüş ve egzersiz vücudun gereksiz su tutmasını engeller.

20 dakikalık bir yürüyüşle vücudunuzdaki şişliklerin azaldığını göreceksiniz. Düzenli yapılan yürüyüş ve egzersiz vücudun gereksiz su tutmasını engeller. Tuzu keserseniz ödemi durdurursunuz : Tuz ve tuzlu yiyecekler ödemin en yaygın nedenlerindendir. Sürekli şiş hissediyorsanız bunun nedeni fazla tuz olabilir. Unutmayın, tatlı olsa bile bir çok işlenmiş gıdada tuz bulunur. Etiketlerin sodyum değerlerini kontrol edin.

: Tuz ve tuzlu yiyecekler ödemin en yaygın nedenlerindendir. Sürekli şiş hissediyorsanız bunun nedeni fazla tuz olabilir. Unutmayın, tatlı olsa bile bir çok işlenmiş gıdada tuz bulunur. Etiketlerin sodyum değerlerini kontrol edin. Tam tahıllara geçin: Esmer pirinç, esmer makarna, tam tahıllı ekmek tüketmeye başlayın. Ödemden kurtulmak için beyaz pirinç, makarna ve ekmek tüketimi azaltmak gerekir.

Esmer pirinç, esmer makarna, tam tahıllı ekmek tüketmeye başlayın. Ödemden kurtulmak için beyaz pirinç, makarna ve ekmek tüketimi azaltmak gerekir. Bol lifli beslenin : İyi çalışan bir sindirim sistemi ödemden kurtulmak için son derece önemlidir. Ödem attıran detoks tarifinin yanı sıra bol lifli gıdalar tüketerek bağırsak sisteminizi güçlendirin ve şişlikten kurtulun

: İyi çalışan bir sindirim sistemi ödemden kurtulmak için son derece önemlidir. Ödem attıran detoks tarifinin yanı sıra bol lifli gıdalar tüketerek bağırsak sisteminizi güçlendirin ve şişlikten kurtulun Uyku sisteminizi gözden geçirin: Ödemin bir başka nedeni de kalitesiz uykusudur. Uyku apnesi gibi ağır horlama problemleri, havasız ortamda uyumak, fazla sıcak ya da fazla soğuk ortamlar vücudun ödem tutmasına neden olur. Şişliklerden kurtulmak için kaliteli uykuya özen göstermelisiniz.

Ödemin bir başka nedeni de kalitesiz uykusudur. Uyku apnesi gibi ağır horlama problemleri, havasız ortamda uyumak, fazla sıcak ya da fazla soğuk ortamlar vücudun ödem tutmasına neden olur. Şişliklerden kurtulmak için kaliteli uykuya özen göstermelisiniz. Stres sıkı bir ödem nedenidir. Bazıları düzenli beslendiği ve hareketli bir hayat sürdüğü halde ödem problemi yaşamaya devam eder. Bunun nedeni ise genellikle strestir. Stres ödeme neden olabilir. Stres oldukça tehlikeli ve çaresi olan bir sorundur. Stresinizi azaltmak elinizdedir.

ÖDEM ATTIRAN BESİNLER TÜKETİN

Ödemden kurtulmak için daha çok tüketmeniz gereken besinler;

Limon

Sirke

Sumak

Maydanoz

Rezene

Isırgan otu tüketin.

ÖDEME NEDEN OLAN BESİNLERDEN UZAK DURUN

Yüksek miktarda kafein.

Fazla tuz ve beyaz şeker

Beyaz ekmek

Konserve yiyecekler

Paketli gıdalar

Yapay tatlandırıcılar

İşlenmiş gıdalar

Basit karbonhidratlar







