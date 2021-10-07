Ekonomi Ödeme müjdesi! Bakan Pakdemirli açıkladı

Ödeme müjdesi! Bakan Pakdemirli açıkladı

Ekonomi

Ödeme müjdesi! Bakan Pakdemirli açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin bazı destek ödemelerinin yarın hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

07 Ekim 2021, Perşembe 20:18 Son Güncelleme:
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Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."



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