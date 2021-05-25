Ödemeler başladı! Kim, ne kadar alıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2.7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı. Yanık, mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ AILELERE

Sosyal yardım programları ile çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan ile 0-6 yaş arasında bulunan çocuklar, gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirten Yanık, toplam 2.7 milyon ihtiyaç sahibine 273.4 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

KRONİK HASTALIĞI OLAN

Ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirten Yanık, “2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3.3 milyon lira destekte bulunacağız” dedi. Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Mayıs 2021 (bugün) itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

KİM, NE KADAR ALIYOR?

Şartlı eğitim yardımı: Ödeme tutarı, ilkokula giden kız çocukları için aylık 50 lira, erkek çocukları için 45 lira. Ortaöğretimde ise erkek öğrenciye aylık 55 lira, kız öğrenciye aylık 75 lira ödeniyor. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için ailenin sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor.

Çoklu doğum yardımı: Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 lira ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor. Gelir şartı 852 lira.

Doğum yardımı: Birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular; Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri’ne yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT’den çekiliyor.

Kronik hastalık yardımı: Tüberküloz ve SSPE hastalarına düzenli olarak aylık 1.658 lira ödeniyor. Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 oranında kaybedenlere de ödeme yapılıyor. Hafif silikozis aylığı (yüzde 15-34) 1.317 lira, orta silikozis aylığı (yüzde 35-54) 1.505 lira, ağır silikozis aylığı (yüzde 55 ve üzeri) ise 1.677 lira.



