Ekonomi Ödemeler hesaplara yatıyor! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Ödemeler hesaplara yatıyor! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Ekonomi

Ödemeler hesaplara yatıyor! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrencilerin bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin (toplamda 1950 lira) yatırılacağını duyurdu.

28 Aralık 2021, Salı 22:18 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde! Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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