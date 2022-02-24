Ukrayna’nın en kalabalık 3. şehri olan Odessa’dan can kaybı haberleri gelmeye başladı. Rus birlikleri Kiev, Odessa ve Harkov başta olmak üzere ülke genelindeki askeri noktaları vuruyor. Gelen son dakika haberlerinin ardından pek çok kişi de Odessa nerede? Lviv Odessa arası kaç km? tarzında araştırmalar yapıyor…

ODESSA NEREDE?

Ukrayna'nın güneybatısında yer alan Odessa, Ukrayna’nın 3. en kalabalık şehri. Aynı isimdeki Odessa Oblastı'nın yönetim merkezi ve önemli bir ulaşım, liman ve turizm merkezidir. 2021 yılında elde edilen verilerine göre nüfusu 1 milyon 15 bin 826'dır.

Odessa, "Mizah başkenti" "Güney Palmira" ve "Karadeniz'in incisi" olarak da adlandırılır.

LVİV ODESSA ARASI KAÇ KM?

Kiev Odessa arası: 468 km,

Lviv Odessa arası: 805 km ve

Kharkiv Odessa arası: 728 km’dir.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA ODESSA’NIN SON DURUMU

Rus birlikleri, Odessa, Kiev, Harkov başta olmak üzere tüm ülke genelinde askeri noktaları vurdu. Odessakentindeki askeri bir depoya Rus roketinin düşme anları güvenlik kamerasına kaydedilirken, Gostomel kentinde ise gökyüzünde dumanların yükseldiği ve askeri helikopterler görüldü. Yerel basın, vurulan Ukrayna ordusuna ait askeri konvoyun alevli görüntüsünü yayınlarken Kiev’e 20 kilometre mesafedeki Vışhorod şehrinde helikopterlere saldırı anı görüntülendi. Kiev bölgesindeki Brovary kentinde de askeri noktaların vurulması sonucu gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Kiev yönetimi ise saldırmayacağını ve sadece kendisini savunacağını açıklarken Ukraynalılar, büyük panik içinde marketlere, eczanelere, bankalara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

Ukrayna Parlamentosu dün yaptığı açıklamada ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. Alınan karar doğrultusunda Ukrayna’da 24 Şubat 2022 saat 00.00'dan (TSİ 01:00) itibariyle ülkede 30 günlük OHAL ilan edilmiş oldu. Ukrayna’nın, Volyn, Vinnıtsya, Dnipro, Jitomir, Zakarpatya, Zaporijya, İvano-Frankivsk, Kiev, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, , Harkov, Herson, Hmelnitski, Çerkassi, Çernivtsi ve Çernihiv kentlerin OHAL kuralları uygulanacakken karar, Donbass Bölgesi’ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsamıyor.