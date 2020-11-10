Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan ‘Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Yıllık Performans Raporu’na göre, 2019 yılında performansı en yüksek ilk 5 üniversite sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi olarak belirlenmişti.

Hedef, dünyada ilk 100

ODTÜ, YÖK Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Performans Değerlendirmesi’ndeki birinciliği dışında TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2019’da da birinci sırada yer aldı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ’yü dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında ilk 100 içinde sürekli olarak yer almasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni süreçler

Öğretim üyelerinin akademik performanslarını artırmak üzere ODTÜ’de araştırmaya ve eğitime verilen desteği en üst noktaya taşıyacak projeleri hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Kök, “Ocak 2021 itibarıyla projelerimizi uygulamaya koyacağız. Bu bağlamda atama yükselme kriterlerinden, yayın ve atıf destek teşviklerine uzanan geniş bir yelpazede yeni süreçlerimizi planladık” dedi.