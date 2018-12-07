ODTÜ'lü İrem'in ardından bir kamyon kazası daha
Adana'nın Kozan ilçesinde kaldırımda yürüyen Ayşenur Ayvaz'a (23), trafikte ilerleyen kamyonun açılan arka kapağı çarptı. Ankara'da ODTÜ'lü İrem Kütük'ün yaşamını yitirdiği acı olayın benzeri şekilde meydana gelen kazada yaralanan Ayşenur Ayvaz, hastaneye kaldırıldı
Kaza, akşam saatlerinde Arslanpaşa Mahallesi, Gölyeri Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda hareket halinde olan Hakan Murat Ö. yönetimindeki 01 D 7297 plakalı kamyonun açılan arka kapağı, kaldırımda yürüyen Ayşenur Ayvaz'a çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Ayvaz, çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İREM HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Benzer olay, 26 Kasım'da Ankara'da ODTÜ kampüsünde meydana gelmişti. Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük (21), kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.