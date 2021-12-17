Kültür & Sanat Ödüllü besteci ve piyanist Bogatay Köprülü sanatseverlerle buluşacak

Ödüllü besteci ve piyanist Bogatay Köprülü sanatseverlerle buluşacak

Kültür & Sanat

Ödüllü besteci ve piyanist Bogatay Köprülü sanatseverlerle buluşacak

Küçükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür- sanat söyleşileri kapsamında 18 Aralık Cumartesi akşamı ödüllü besteci ve piyano sanatçısı Bogatay Köprülü müzik akademisi öğrencileri ve sanatseverlerle buluşacak.

17 Aralık 2021, Cuma 17:47 Son Güncelleme:
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Moderatörlüğünü Sümeyra Gümrah'ın üstleneceği buluşmada Köprülü, ‘21. Yüzyılda Sanatçı Olmak’ başlıklı konuşma yapacak. Bogatay Köprülü kendi müzik ve üretme serüveni üzerinden sektörde kalabilmenin ve bu gayret içinde üretmeye devam edebilmenin zorluklarını anlatacak.

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi'nde gerçekleşecek söyleşinin başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

BOGATAY KÖPRÜLÜ HAKKINDA

Bogatay Köprülü, orkestra, solo ve oda müziği yaratan çok yönlü bir müzisyen, konser veren bestecidir. Son Piyano Konçertosu, İzmir'de düzenlenen “10. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nda ödül aldı. 2021'de yeni Viyolonsel ve Orkestra Konçertosunu yeni tamamladı. Ayrıca 2020 yılında kendi erken dönem Piyano Eserlerini klasik repertuarla karıştırarak seslendirdi. Kısa bir süre sonra Gümüşlük Klasik Müzik Festivali-GFA'nın online açılış konserinde kendi Impromtus for Piano'yu çalarak yer aldı. “Galata Trio” topluluğu için tek bölümlük bir Sonat besteledi. Konser Piyanisti Gülsin Onay, “…ödüllü Piyano Konçertosu üstün kalitede bir eser… İleri tekniği, müzikal anlayışı ve piyanoya olan olgun yaklaşımı beni büyüledi” dedi. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Prof. Tolga Zafer Özdemir ile kompozisyon eğitimini tamamladı.

DHA


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