Gülce Başer’den yeni polisiye Yanığı Bulmak romanı Mylos Kitap'tan çıktı. Ödüllü yazar Gülce Başer'in ikinci polisiyesi raflarda yerini aldı.

Gülce Başer, şiirleri ve akademik çalışmalarıyla tanınıyor. 2015 yılında yayınlanan “Bir Ceset Bir Söz” adlı ilk polisiye romanı Dünya Kitap, Yılın En İyi Polisiye Romanı Ödülü’nü almıştı.

Gülce Başer'in Bir Ceset Bir Söz kitabında okurun tanıdığı karakterler yeni romanı Yanığı Bulmak'ta tekrar buluşuyor. Romandaki Nihal, sade ve yalnız hayatının tadını çıkarmaktadır. Bu süreçte tuhaf tesadüfler sonucu yolu yine Hakan’la çakışmıştır. Nihal, bir anda ortadan kaybolan ünlü futbolcu Yanık’ın peşine düşer ve kendini tehlikeli olayların içinde bulur.

Yanığı Bulmak’la ilgili polisiye dalının usta ismi Erol Üyepazarcı şunları söylüyor:

"Gülce Başer’in ilk romanındaki kahramanlarının başrolde olduğu yeni yapıtı; polisiye roman seven veya “kaçış zevkini” doyasıya tatmak isteyen okura hararetle önerilecek bir roman.

Son yıllarda artık bir zamanların baştacı olan, sonra da “postmodern roman” gibi biz ihtiyarların bir türlü zevk alamadığı akımlarla unutulup giden “toplumsal roman”ın işlevini polisiye romanın üstlendiği gerçeğini, Başer’in yeni romanı Yanığı Bulmak da kanıtlıyor. Yazarımız hiç ukalalık yapmadan, nutuk atmadan değişen koşulların hızla değersizleştirdiği ama geçerli olması gereken değer yargılarının erozyona uğramasını gerek Nihal’in kişiliğiyle gerek başarıyla çizdiği bitip tükenmiş ama yine de bir şeyler yapmak için çalışan polis ve gizli servis elemanlarının davranışlarıyla çarpıcı bir şekilde vurguluyor.”