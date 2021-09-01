Ekonomi Ofislerde hibrit hazırlığı

Ofislerde hibrit hazırlığı

Ekonomi

Ofislerde hibrit hazırlığı

Pandemi döneminde evden çalışma hayatımıza girdi. Normalleşme ile birlikte şirketlerin bir kısmı ofislere dönerken bir kısmı da haftanın belirli günleri ofisten, belirli günleri de evden uygulanan bir düzen olan ‘hibrit çalışma’ sistemine geçiyor.

01 Eylül 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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1 Eylül itibarıyla milyonlarca çalışan bu düzene geçiyor. Şirketler, ofislerini bu yeni çalışma biçimine uygun olarak yeniden tasarlarken çalışanlar da evlerde kalıcı çalışma için uygun ortamı hazırlama telaşında.

STRES ATACAK ALANLAR

Ofiste Her Şey Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sicim, ofislerde hibrit çalışma sistemine geçiş hazırlıklarını şöyle anlattı:

“Şirketler evden çalışma ortamından uzaklaşmaları ve sosyalleşmeleri için çalışanların keyifli vakit geçirecekleri, pandeminin stresini atacakları alanlar hazırlıyorlar. Bilardo, langırt, mini golf, müzik odası ve konsol oyunları gibi donatılar şirketlere en çok eklenen alanların başında geliyor” diye konuştu.

RENOVASYON TALEPLERİ

Çalışmalarından örnek veren Sicim, şunları söyledi:

“Sosyal alanları ile stresi minimuma indiren, her masanın güneş alabildiği, mesafeleri gözettiğimiz bir tasarımla Selsil’in yeni genel müdürlüğünü hibrit çalışmaya uygun tasarladık. Ofiste Her Şey partner markaları Fales, Ofisci, Mod Panel ve Rubi by ürünlerimiz ile tasarladık ve en hızlı şekilde döşedik. 1 Eylül ya da 1 Ekim itibarıyla hibrit çalışmaya geçecek şirketlerden renovasyon talepleri alıyoruz.”

KİŞİSEL VERİYE KORUMA

Ofis düzenlemelerinin de mevzuatlarla yapıldığına dikkat çeken Sicim, “Beyaz Masa isimli mevzuat yayınlandı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği bilgisayarlara post-it yapıştırma konusu bile veri gizliliği gereği düzenlendi. Bu mevzuata uygun olarak masa aralıkları ve tüm ofis düzeni baştan düzenleniyor” diye konuştu.

EVDE VERİMLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Ercan Sicim, pandemi sürecinde evden çalışma modeli artsa da ev şartlarının bu konsepti desteklemediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Ofislerde bulunan konforlu çalışma alanları yerini yemek masaları ve sehpalara bıraktı. Araştırmalar, evden çalışanların yüzde 40’tan fazlasının bel ağrısı, yüzde 20’den fazlasının da boyun ağrısı yaşadığını ortaya koyuyor. Bu sebeple evden verimli bir çalışma ortamı için ergonomik masa ve sandalye üretimi yapan Rubi by, yenilikçi, rahat, pratik, az yer kaplayan ve tasarruflu Point serisini ortaya çıkardı.”

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