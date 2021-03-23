Öfkenin yaşı olur mu?

Çocuklar engellendiğini hissettiğinde öfkeleniyor... Çocukların öfke patlamaları 1.5-2.5 yaş aralığında daha çok görülür. Bunun nedeni artık anneden kopup bireyselleşmeleri ve bu dönemde bağımsızlıklarını kazanmaya başlamalarıdır. Bu yaşlarda otorite sahibi olmak, bir şeyleri kendileri seçmek ve kendileri yapmak isterler. Ama bir yandan da kendilerini tam olarak ifade edemezler. İşte bu noktada çocuk anlaşılmadığına dair hayal kırıklıkları yaşar ve öfke duygusuyla tanışır. Çocuğunuz küçükken hiç öfke patlamaları yaşamamışken okula başladığında gözlemlediniz belki. Haliyle anlamlandıramıyor olabilirsiniz. “Hiç huyu değildir. Nereden çıktı şimdi? Çok sessiz sakin bir çocuktu” diye tanımladığınız evladınız birden sinir küpüne dönüşmüş olabilir. İşte çocukların bu tür davranışları akranlarından gördüklerini ya da yetişkin birisini model aldığını aklınıza getirebilirsiniz.

ÖFKENİN GELECEĞİ ZAMANI BULUN!

Eğer çocuğunuz henüz kendi öfkesini tanıyamayacak kadar küçükse (1.5-3 yaş arası) onun yerine siz çocuğunuzun öfkesini tanımaya çalışın. Ne zaman oluyor, nerede oluyor, kimin yanında daha çok oluyor? Bu soruları sorarak çocuğunuzu gözlemlerseniz öfke patlaması olmadan müdahale etme şansınız da artmış olur. Eğer çocuğunuz öfkesini tanıyabilecek bir yaştaysa (4+) ondan sinirlendiği, öfkelendiği zaman içinde hissettiklerini resmetmesini isteyebilirsiniz. Daha sonra resmettiği üzerinden ona yine aynı soruları sorup bu sefer onu kendi öfkesiyle tanıştırabilirsiniz. Böylece o da yaşadığı duyguyu anlamlandırmış olacak ve “Evet, şu an öfkeliyim, sinirliyim” diyebilecek. Nasıl ki olumlu duygularda bunu yapıyorsak olumsuz duygularda da yapabilmeliyiz.

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ?

Sakinliğinizi korumak çok önemli. Üstten bakıp parmak sallamak yerine göz hizasında kalarak bir süre sessizliğinizi koruduktan sonra, yani çocuğunuzun öfkesini yaşamasına izin verdikten sonra, onu sakinleştirmek için müdahalelerde bulunabilirsiniz. Neye ihtiyacı olduğunu anlamanız çocuğunuzun onu anlayan biri olduğunu hissetmesine neden olur ve bu, önemsendiğini hissettirir.