Öfkeye karşı nasıl tepki veriyorsun?

Öfkelenen kişilere karşı verdiğimiz tepkiler aslında kişiliğimizle alakalı. Kokoloji kişilik testi, Japon psikoloji profesörleri Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirilen temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanmış bir tür kendini keşfetme testi. Kokoloji kişilik testlerinde yer alan sorular sayesinde, bilmedikleri özelliklerini ve yeteneklerini keşfedebiliyor. Peki Kokoloji kişilik testine göre sen kimsin? Ama dikkat etmen gereken bazı şeyler var: Aklına ilk gelen seçeneği işaretle, kendine karşı dürüst ol, cevapları tahmin etmeye çalışma.