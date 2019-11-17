Ofspor başkanından oyunculara rest: Şimdi herkese Bye

Ofspor Başkanı Olcay Saral, iki hafta maç yapmamak için BAY haftası öncesi maçı bilerek kaybettiğini düşündüğünü takımına rest çekti.

Galibiyet için mücadele etmek yerine tatil yapmayı ön plana koymakla suçladığı oyunculara ithafen "Bu mağlubiyet diğerleri gibi değildi. BAY haftasına girerken maçı değil tatili düşünen tüm takım bu sorumsuzluğun sorumlusudur. Ayrıca cebinizdeki parayı dikkatli harcamanızı tavsiye ederim çünkü bir süre onla idare etmek zorundasınız. Şimdi herkese BYE" twit'ini atarak kızgın ifade koyan Başkan Saral, Ofspor'un Twitter hesabını mention'lamayı da ihmal etmedi. Saral'ın oyunculara ceza vermesi bekleniyor.









Ofspor 17 takımlı ligde 8. sırada, Derincespor ise 7. sırada bulunuyor.



