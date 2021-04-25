Magazin Ogeday Girişken kimdir? Survivor All Star Survivor Ogeday kaç yaşında, mesleği

Ogeday Girişken kimdir? Survivor All Star Survivor Ogeday kaç yaşında, mesleği

Magazin

Ogeday Girişken kimdir? Survivor All Star Survivor Ogeday kaç yaşında, mesleği

Survivor Ogeday kimdir sorusu merak konusu oldu ve internette araştırılıyor. Survivor All Star’da yer alabilecek isimleri canlı yayında açıklayan Acun Ilıcalı, Ogeday Girişken’i de saydı. Bu açıklamanın ardından Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında gibi sorular merak ediliyor. İşte Ogeday Girişken hakkında merak edilen detaylar..

25 Nisan 2021, Pazar 22:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2017’de şampiyon olan, 2019 Survivor’a da katılan Ogeday Girişken, Survivor All Star’da yer alabilecek isimlerden birisi. Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında gibi sorular merak ediliyor. İşte Ogeday Girişken hakkında merak edilen detaylar..

Ogeday Girişken kimdir?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.

Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu.

Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı.

Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı.

Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı.

İlgili Haberler
Survivor All Star ile ilgili Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Funda Duru
Türkiye'den Hawaii'ye uzanan bir müzik yolculuğu: Hazi
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aşka dönüş için 10 altın öneri
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kerem Bürsin'den romantik Hande Erçel paylaşımı