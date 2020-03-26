Ogenyi Onazi kendiyle tavla oynadı ve kazandı

Sezona Trabzonspor'da başlayıp devre arasında Denizlispor'a transfer olan Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Türkiye'de de etkilerini gösteren corona virüse önlem olarak evde kalıyor.

Devre arasında Denizlispor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı hikayede tavla oynarken görüldü.

Evde yalnız olan Onazi'nin rakibi ise yine kendisiydi. Çekişmeli bir mücadelenin ardından kazanan soldaki Onazi oldu. Onazi, tavlayı vekaleten karşısına koyduğu rulo peçeteye koltuk altı yaptı.

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