Özel Güvenlik Görevlisi olmak için binlerce adayın katıldığı 93. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte, 93. Dönem ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçları 26 Ağustos Perşembe günü itibariyle henüz açıklanmadı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Özel Güvenlik 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

93.ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

93.ÖGG sınav sonuçları sorgulama için adayların "egm.gov.tr/ozelguvenlik/" internet adresinden takip etmesi gerekiyor.

93.ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

93.ÖGG sınav soru ve cevapları geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştır. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak görebilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?