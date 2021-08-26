ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? 93. ÖGG sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ederken, gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafında yapılacak açıklamaya çevrildi. 93 dönem ÖGG sınavı 14 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. EGM’nin yaptığı açıklama ile ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 93.ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuç sorgulaması nereden yapılacak?
26 Ağustos 2021, Perşembe 11:07 Son Güncelleme:
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Özel Güvenlik Görevlisi olmak için binlerce adayın katıldığı 93. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte, 93. Dönem ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin detaylar…
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav sonuçları 26 Ağustos Perşembe günü itibariyle henüz açıklanmadı.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Özel Güvenlik 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
93.ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?
93.ÖGG sınav sonuçları sorgulama için adayların "egm.gov.tr/ozelguvenlik/" internet adresinden takip etmesi gerekiyor.
93.ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN
93.ÖGG sınav soru ve cevapları geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştır. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak görebilirsiniz.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 18 yaşını doldurmuş olmak.
- Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
- 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
- 2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
- 3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.