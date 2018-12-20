ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

79. ÖGG sınavına giren vatandaşlar 14 Aralık'tan bu yana teyakkuzda... Planlanan tarihte sonuçlar açıklanmayınca adaylar günlük olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi sitesini kontrol ediyor. Sonuçlara konsantre olan on binler kurumdan net bir tarih bekliyor.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 18 gün geçerken sonuçlar için beklenti de tavan yaptı. Artan beklentiler sonrası kurumdan açıklama geldi. Kurum ÖGG sonuçları için net tarih vermezken bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu. ÖGG sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayınız.

79. ÖGG SONUÇLARI

Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2019 YILI SINAV TAKVİMİ