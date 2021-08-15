ÖGG sertifikası almak için öncelikle Özel Güvenlik Görevlisi kurumunda eğitim alan ve bu yıl 93.’sü gerçekleşen ÖGG sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 93. ÖGG sınav sonuçlarında son durum...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için 93. ÖGG sınavına katılan binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırma yapmaya başladı. 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşen ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair beklenen açıklama geldi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, 93. ÖGG sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN E YAPILMALI?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, öncelikle adayların herhangi bir Özel Güvenlik Eğitim Kurumundaki eğitim programına katılması ve bu programı başarıyla tamamlaması gerekli. Sonrasında ise her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 5 veya 6 defa düzenlenen ÖGG sınavına girilmesi ve en az 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanması gerekmektedir.

Sınavda 60 puan alamayan adayların her defasında sınav harcını ödemek kaydıyla 4 defa girme hakkı bulunmaktadır. Eğer kişi 4 sınav boyunca da 60 puan alamazsa, yeniden eğitimlere katılmak ve süreci tekrar yaşamak zorundadır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLABİLMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?

- Silahlı ÖGG olabilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahsız ÖGG olabilmek 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.