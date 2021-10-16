ÖGG sınavında adaylara, özel güvenlik hukuku, temel ilk yardım, güvenlik tedbirleri ve etkili iletişim gibi 11 alanda soru yöneltilirken, silahlı özel güvenlik adaylarının silah bilgisi ve atış hakkında ek soruları yanıtlaması isteniyor. Silahsız özel güvenlik adaylarına 120 dakika süre verilirken bu süre silahlı özel güvenlik adayları içi 150 dakika oluyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? İşte, Özel güvenlik Görevlisi 94. temel eğitim ve 70. yenileme sınavı tarihi…

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 17 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.00’da başlayacak.

Silahsız özel güvenlik görevlisi adaylarına 100 soru ve 120 dakika süre verilirken, silahlı özel güvenlik görevlisi adaylarına 125 soru ve 150 dakika süre verilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ 94. TEMEL EĞİTİM VE 70. YENİLEME SINAVI TAKVİMİ