ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel güvenlik Görevlisi 94. temel eğitim ve 70. yenileme sınavı takvimi
Özel Güvenlik Görevlisi 94. temel eğitim ve 70. yenileme sınavı tarihi ve sürece ilişkin detaylar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, hafta sonu ÖGG sınavına girecek adaylar, sonrasında da uygulamalı atış sınavına katılacaklar. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? İşte, Özel güvenlik Görevlisi 94. temel eğitim ve 70. yenileme sınavı tarihi…
16 Ekim 2021, Cumartesi 11:17 Son Güncelleme:
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ÖGG sınavında adaylara, özel güvenlik hukuku, temel ilk yardım, güvenlik tedbirleri ve etkili iletişim gibi 11 alanda soru yöneltilirken, silahlı özel güvenlik adaylarının silah bilgisi ve atış hakkında ek soruları yanıtlaması isteniyor. Silahsız özel güvenlik adaylarına 120 dakika süre verilirken bu süre silahlı özel güvenlik adayları içi 150 dakika oluyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? İşte, Özel güvenlik Görevlisi 94. temel eğitim ve 70. yenileme sınavı tarihi…
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 17 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.00’da başlayacak.
Silahsız özel güvenlik görevlisi adaylarına 100 soru ve 120 dakika süre verilirken, silahlı özel güvenlik görevlisi adaylarına 125 soru ve 150 dakika süre verilecek.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ 94. TEMEL EĞİTİM VE 70. YENİLEME SINAVI TAKVİMİ
- 17 Ekim 2021: ÖGG yazılı sınavı gerçekleştirilecek.
- 18-31 Ekim 2021: Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET’e veri girişler yapılacak.
- 19 Ekim 2021: Sınav sorularının ve cevap anahtarları yayınlanacak.
- 20-22 Ekim 2021: Adaylar yazılı sınav sorularına itiraz edilebilecek ve itiraz ücreti yatırılabilecek.
- 05 Kasım 2021: Sınav sonuçları açıklanacak
- 08-10 Kasım 2021: Adaylar yazılı sınav sonucuna itiraz edilebilecek ve itiraz ücreti yatırılabilecek.
- 12 Kasım 2021 :Yazılı sınav itiraz sonuçları açıklanacak.