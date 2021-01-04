Oğlak burcu özellikleri

Oğlak burcu yöneticisi, gökyüzünün en sert gezegeni Satürn’dür. Temel prensibini Satürn’den aldığı için en çok sıkı çalışma, disiplin, plan ve organizasyon becerilerini anlatır. Doğal bir yönetici ve iş insanıdır. Sorumluluk sahibi olduğu ve kuralları takip ettiği için kendisine verilen görevleri çok ciddiye alır ve sorumluluklarından ödün vermez. Girdiği ortamlarda eksik ve tamamlanması gereken konuları görür ve hemen kontrolü ele alır. Doğal bir liderdir.

Geleneksel yapısı, bazen soğuk görünümlü ve duygusallıktan uzak olarak algılanmasına sebep olur ama o ciddiyetiyle tanınmak ister. Yalnızlığı kalabalıklara tercih eder, bu yüzden de zaman zaman sosyal olmayabilir. İlişkilerde çekingen ve mesafelidir. Güven duymakta ve kendini akışa bırakmakta zorluk çekebilir.

Bilinen yaygın sembolü dağlara, zirvelere tırmanan oğlaktır. Burada zorluklara göğüs gererek hedefinden şaşmadan çalışmayı da ifade eder. Daha az bilinen ya da göz ardı edilen ise görselindeki oğlağın alt kısmının bir balık olması ve denizle bağlantısının olmasıdır. Kendisi mitolojik bir yaratıktır.

Oğlak burcu mitolojisi

Capricornus Takımyıldızı (Oğlak) mitolojide yarı Oğlak ve yarı Balık olmasından dolayı ‘Boynuzlu Keçi’ veya ‘Balık Keçi’ olarak bilinen sihirli bir yaratığı anlatır. Gökyüzünde balığın kuyruğundan çıkan oğlağın ön ayakları olarak görülür. En eski takımyıldızlardan ve Zodyak kuşağının ilk üyelerinden biridir.

Yunan mitolojisine göre de Hermes’in (Merkür) oğlu Pan’dır. Söylenilene göre büyük ve kozmik bir savaşta Tanrı Zeus’a yardım etmiş ve yaralanan Zeus’u babası Hermes ile birlikte iyileştirmiştir. Zeus’da ödül olarak onu gökyüzündeki yıldızlar arasına koyarak onurlandırmıştır.

Güneş Oğlak burcunda kendini nasıl ifade eder?

Güneş, hayat enerjimiz ve yaşamımızdır. Kimliğimizi ifade eder. Güneş burcu Oğlak olan kişiler yukarıda bahsettiğimiz gibi disiplinli, kontrollü ve ciddi yapıda olurlar. Çocukluklarından itibaren plan ve programlı gider, hedeflerine ulaşmak isterler. Pek çok alanda sorumluluk üstlenir ve başarılı olmak için çok çalışırlar. Doğal bir yönetici olduklarından iş alanında çok rahat başarı merdivenlerini tırmanırlar ve hedeflerine ulaşırlar.

Güneş’in Oğlak burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?

Güneş’in 19 Ocak 2021 akşamına kadar kalacağı Oğlak burcunun yükselen burcunuza göre etkilerine bakacak olursak;