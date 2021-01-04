Oğlak burcu özellikleri
Güneş’in Oğlak burcu yolculuğuyla beraber Oğlak burçlarını biraz daha yakından tanımaya ne dersiniz? Zodyak’ın 10. burcu olan Oğlak burcu, toprak grubundandır. Doğası gereği soğuk ve kuru niteliktedir. Geceye ait ve dişil bir burçtur. // Burcu Çakır
04 Ocak 2021, Pazartesi 09:15 Son Güncelleme:
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Oğlak burcu yöneticisi, gökyüzünün en sert gezegeni Satürn’dür. Temel prensibini Satürn’den aldığı için en çok sıkı çalışma, disiplin, plan ve organizasyon becerilerini anlatır. Doğal bir yönetici ve iş insanıdır. Sorumluluk sahibi olduğu ve kuralları takip ettiği için kendisine verilen görevleri çok ciddiye alır ve sorumluluklarından ödün vermez. Girdiği ortamlarda eksik ve tamamlanması gereken konuları görür ve hemen kontrolü ele alır. Doğal bir liderdir.
Geleneksel yapısı, bazen soğuk görünümlü ve duygusallıktan uzak olarak algılanmasına sebep olur ama o ciddiyetiyle tanınmak ister. Yalnızlığı kalabalıklara tercih eder, bu yüzden de zaman zaman sosyal olmayabilir. İlişkilerde çekingen ve mesafelidir. Güven duymakta ve kendini akışa bırakmakta zorluk çekebilir.
Bilinen yaygın sembolü dağlara, zirvelere tırmanan oğlaktır. Burada zorluklara göğüs gererek hedefinden şaşmadan çalışmayı da ifade eder. Daha az bilinen ya da göz ardı edilen ise görselindeki oğlağın alt kısmının bir balık olması ve denizle bağlantısının olmasıdır. Kendisi mitolojik bir yaratıktır.
Oğlak burcu mitolojisi
Capricornus Takımyıldızı (Oğlak) mitolojide yarı Oğlak ve yarı Balık olmasından dolayı ‘Boynuzlu Keçi’ veya ‘Balık Keçi’ olarak bilinen sihirli bir yaratığı anlatır. Gökyüzünde balığın kuyruğundan çıkan oğlağın ön ayakları olarak görülür. En eski takımyıldızlardan ve Zodyak kuşağının ilk üyelerinden biridir.
Yunan mitolojisine göre de Hermes’in (Merkür) oğlu Pan’dır. Söylenilene göre büyük ve kozmik bir savaşta Tanrı Zeus’a yardım etmiş ve yaralanan Zeus’u babası Hermes ile birlikte iyileştirmiştir. Zeus’da ödül olarak onu gökyüzündeki yıldızlar arasına koyarak onurlandırmıştır.
Güneş Oğlak burcunda kendini nasıl ifade eder?
Güneş, hayat enerjimiz ve yaşamımızdır. Kimliğimizi ifade eder. Güneş burcu Oğlak olan kişiler yukarıda bahsettiğimiz gibi disiplinli, kontrollü ve ciddi yapıda olurlar. Çocukluklarından itibaren plan ve programlı gider, hedeflerine ulaşmak isterler. Pek çok alanda sorumluluk üstlenir ve başarılı olmak için çok çalışırlar. Doğal bir yönetici olduklarından iş alanında çok rahat başarı merdivenlerini tırmanırlar ve hedeflerine ulaşırlar.
Güneş’in Oğlak burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?
Güneş’in 19 Ocak 2021 akşamına kadar kalacağı Oğlak burcunun yükselen burcunuza göre etkilerine bakacak olursak;
- Yükselen Koç: Oğlak burcu 10.evinizi aydınlatacağı için kariyerinizde daha planlı, programlı ilerlemenizi gerektiren kararlar alabilirsiniz.
- Yükselen Boğa: Oğlak burcu 9.evinizi aydınlatacağı için yabancılarla yapılan işleriniz, yurtdışı seyahatleri veya yükseköğrenim ile ilgili konularda plan yapmanız gerekebilir.
- Yükselen İkizler: Oğlak burcu 8.evinizi aydınlatacağı için ortaklaşa gelirler, banka ve kredilerle ilgili konularda plan yapmanız gerekebilir.
- Yükselen Yengeç: Oğlak burcu 7.evinizi aydınlatacağı için ikili ilişkiler ve ortaklıklarınızla ilgili konularda plan yapmanız gerekebilir.
- Yükselen Aslan: Oğlak burcu 6.evinizi aydınlatacağı için günlük işleriniz ve sağlığınızı ilgilendiren konularda plan yapmanız gerekebilir.
- Yükselen Başak: Oğlak burcu 5.evinizi aydınlatacağı için hobileriniz, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konularda plan yapmanız gerekebilir.
- Yükselen Terazi: Oğlak burcu 4.evinizi aydınlatacağı için eviniz ve büyükleriniz ile ilgili konularda plan yapmanız gerekebilir.
- Yükselen Akrep: Oğlak burcu 3.evinizi aydınlatacağı için kısa seyahatleriniz veya iletişim ile ilgili konularda plan yapmanız gerekebilir.
- Yükselen Yay: Oğlak burcu 2.evinizi aydınlatacağı için maddi gelirleriniz ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda plan yapmanız gerekebilir.
- Yükselen Oğlak: Oğlak yükselen burcunuz olduğu için kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.
- Yükselen Kova Oğlak burcu 12.evinizi aydınlatacağı için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları ayrıca sağlığınız ile ilgili konuları ön plana çıkartacaktır.
- Yükselen Balık: Oğlak burcu 11.evinizi aydınlatacağı için arkadaşlarınız ve sosyal gruplardaki iletişiminiz ilgili konularda plan yapmanız gerekebilir.