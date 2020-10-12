Oğlak burcu ve taşları

Oğlak burcunun geleneksel doğum taşları; Oniks, Garnet (Lal).

Oniks taşı zorlu zamanlarda ağır mesuliyetlerin altından kalkmanıza yardım eder. Odak noktanızı kaybettiğiniz ve dağıldığınız zamanlarda kendi merkezinize dönmenizi sağlar. Ağırbaşlı ve fazla canlı olmayan kişiliğinizi canlandırmak, hayatınıza biraz hafiflik, neşe ve mizah katmak adına Garnet kullanmanız önerilir. Endişe duymaya ve melankoliye yatkınsınızdır. Hayat misyonunuzu ve görevlerinizi yerine getirme konusunda endişe hissettiğiniz zamanlarda Labradorit kullanmanız isabetli olur. Bu taş, tasa ve endişelerinizden özgürleşmenize yardımcı olur. Garnet işle ilgili meselelerde başarı getirerek liderlik özelliklerinizi daha da açığa çıkarır.

Oğlak burcunun ritüel taşları; Amber, Azurit, Turmalin, Karnelian, Oniks, Labradorit, Magnetit, Sitrin, Pietersite, Florit, Taşlaşmış Ağaç, Malahit, Obsidiyen, Pirit, Krizokol, Dumanlı Kuvars, Turkuaz.

Zirveye tırmanma arzusu sizin doğuştan getirdiğiniz temel atılımlarınız arasında yer alır. Yüksekleri hedefler, ağır ve temkinli bir şekilde hedefinize ulaşmaya çalışırsınız. Oniks, koyduğunuz bu yüksek hedeflere ulaşmanız konusunda gereken sabrı ve dayanıklılığı göstermenizi sağlar. Sitrin ise isteklerinizi başarma dürtünüz ile bağlantıya geçirir ve bu konudaki motivasyonunuzu yükseltir. Liderlik ve organize etme becerinizi ortaya çıkaracak taşlardan biri olan Taşlaşmış ağaç, sorumluluk aldığınız işlerin altından kalkabilmeniz açısından ihtiyaç duyduğunuz şey olan sabra ve dayanıklılığa erişmenizi sağlar, başarılı olma arzunuzu kamçılar ve otoritenizi etkili biçimde kullanmanıza yardımcı olur. Geleneklere çok bağlı bir yapınız vardır. Aile geleneklerine bağlılık da buna dahildir. Büyüklerinizi sayarsınız ve sözlerine itibar edersiniz. Fakat bu yönünüz bazı zamanlarda sizin için fazla bağlayıcı da olabilir. Fazla sorgulamadan yerine getirdiğiniz gelenekler veya size atalarınızdan miras kalan uygulamalar, özgürlüğünüzü kısıtlayabilir. Tüm bunlar sizde bazı kalıplar oluşturur ve zihninizde yer tutar. Pietersite, bu kalıplarınızdan, atalarınız tarafından size empoze edilmiş inançlardan veya tabulardan özgürleşmenizi sağlar. Garnet, artık size hizmet etmeyen eskimiş kalıpları ve tabuları bırakabilmenize yardımcı olur. Florit, kalıplaşmış inançlardan uzaklaşmanıza yardımcı olur, daha geniş bir bakış açısı yakalamanızı sağlar. Yeni bilgilere daha açık hale gelmenize yardımcı olur. Böylelikle daha yaratıcı ve yenilikçi olabilirsiniz. Yaptığınız işlere daha değişik açıdan bakabilirsiniz. Kontrolcü yapınız, bazı şeyleri rahat ve açık bir şekilde ifade etmenizi zorlaştırır. Fazla kontrollü hareket edebilirsiniz, sürekli bir ayağınızı frene basar gibi kendinizi kısıtlayabilirsiniz. Ağaç Akik, kendinizi rahat bırakabilmenize yardımcı olur. Monotonluktan veya sıkıcı olmaktan özgürleştirir. Sizi hızlandırır ve hareket kazandırır. Apaçi’nin Gözyaşları (Apaçi Tears) taşı kişisel sınırlandırmalarınızı aşmanızın ve kendinizi daha özgürce ifade edebilmenizin yolunu açar.

Oğlak ve Tekamül yolu; Toplumsal görevler üstlenmeye yatkın bir yapınız vardır. Kendinizi toplumun iyiliği için yapılan işlere adayabilirsiniz. Kurumsal bir kimlik taşıyabilirsiniz veya devlet kademelerinde çalışabilirsiniz. Siyah Obsidiyen, toplumsal işlerde çalışmanıza ve başarılı olmanıza yardımcı olan taşlardan biridir.