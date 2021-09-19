Gece geç yatan çocukların uykusunu düzene sokmak için birçok ebeveyn öğle uykusunu kaldırma gereksinimi duyabiliyor. Bu çocuğun beyin gelişimi ve gün içindeki aktivitesi için yanlış bir davranıştır. Bunun için en doğru yöntem çocuğu sabah erken saatte kaldırıp öğlen uykusuna da erken saatte yatırmak gerekir.

UYKU 4 YAŞINDAN SONRA DA BİR İHTİYAÇ OLABİLİR

Genellikle çocuklar 4 yaşından sonra öğlen uykuya ihtiyaç duymazlar ancak psikolojik olarak bakılırsa her yaş grubundaki çocuklarda öğlen uykusu duygusal gelişimine katkıda bulunur. 4 yaşından küçük çocukların uykusu bir fizyolojik gereksinimken, 4 yaşından sonrası ise duygusal bir ihtiyaç olabilir.

4 yaş öncesi çocuklar öğlen uyku uyumadıkları takdirde güne ayak uydurmaları oldukça zor olacaktır. Bu durum genellikle akşam uykularının bozulmasına neden olabilir. Bununla birlikte 4 yaş sonrası özellikle aktif çocukların öğlen uyuması duygusal gelişimlerine katkıda bulunabilir.

ÖĞLE UYKUSU 2 SAATİ GEÇMEMELİ

Öğlen uykusu yenidoğan döneminden çocukluk dönemine kadar gelişimine destek olur. Yenidoğan bebekler gündüz sık sık uykuya dalabilirler. Büyüdükçe öğlen uykusuna ihtiyaçları devam eder. Çocuklar büyüdükçe daha çok hareketlenmeye başlar ve haliyle dinlenmek için uykuya ihtiyaçları artabilir.

Öğlen uykusu süre olarak 2 saati geçmemelidir. Ayrıca öğlen saatlerinde uyumasını sağlamak önemlidir. Akşam saatlerinde çocuğun öğle uykusuna dalması gece uykularını olumsuz etkiler.