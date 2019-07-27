Öğle yemeğinin ardından başladı! 168 kişi...

Alınan bilgiye göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 97 işçi dün bulantı ve kusma şikayeti ile Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Bir süre sonra aynı belirtileri gösteren 71 işçi daha hastaneye gitti. Tedaviye alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 168 işçi, işlemlerinin ardından taburcu edildi. İşçilerin fabrikada önceki gün öğlen yedikleri yemeğin ardından şikayetlerinin başladığı belirtildi.

AA