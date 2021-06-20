Türkiye Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle evleri su bastı

Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle evleri su bastı

Türkiye

Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle evleri su bastı

Aydın’ın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanağın ardından oluşan su birikintileri, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

20 Haziran 2021, Pazar 21:31 Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde Musluca, Aşağı Kayacık ve Orta Kayacık, Köşk’te Başçayır, Sultanhisar’da Malgaç Mustafa ve Uzunlar, Nazilli’de ise Ketenova, Ovacık, Kuşcular ve Bağcıllı mahallelerinde bazı evleri su bastı, taşkınlar yaşandı. Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi’nde ise yüksek kesimlerden akan balçığa saptanan bir otomobil sürüklendi. Otomobildekiler kendi imkanlarıyla kurtuldu. AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskını ve taşkınlara müdahale etti.

AA

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