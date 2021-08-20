Türkiye Oğlu ile tartışırken fenalaştı! Acı son

Oğlu ile tartışırken fenalaştı! Acı son

Türkiye

Oğlu ile tartışırken fenalaştı! Acı son

İzmir Karabağlar'da oğlu ile tartışan Ulviye Kuru, fenalaşarak hayatını kaybetti. Cama yumruk attığı için yaralandığı öne sürülen S.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

20 Ağustos 2021, Cuma 09:12 Son Güncelleme:
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Olay, saat 05.00 sıralarında Metin Oktay Mahallesi 52/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi C.K. ile boşanma aşamasındaki Ulviye Kuru, birlikte yaşadığı oğlu S.K. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. S.K. ve Ulviye Kuru'nun sesleri üzerine, apartmanda yaşayanlar 112'yi arayarak kadına şiddet ihbarında bulundu. Kısa süre içeresinde olay yerine gelen polis, S.K. ve Ulviye Kuru'nun oturduğu daireye çıktı. Ulviye Kuru'yu kapının önünde yatarken gören ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sinir krizi geçiren S.K., cama yumruk atması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde şüpheliyi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Diğer sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise, Ulviye Kuru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ulviye Kuru'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi tamamlanan S.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eşinin öldüğünü duyan C.K. olay yerinde sinir krizi geçirdi. 

DARP İZİ YOK

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri dairede ve cesedin bulunduğu yerde çalışma yaptı. Ulviye Kuru'nun savcı gözetiminde yapılan ilk incelemesinde vücudunda herhangi bir darp izine rastalanılmadığı öğrenildi. Ulviye Kuru'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

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