Oğlu karantinada olan adam tedbirlere uymayanları görünce ağladı

Corona vakalarının artış gösterdiği illerden biri olan Bursa'da, sokaklardaki kalabalık ve maske takmayanlar endişeye neden oldu. Kurallara uyulmadığını görünce üzüldüğünü belirterek gözyaşı döken Kamil Aslan, "Ben insanlar kurallara uymadığı için 51 yaşındaki karantinada olan oğluma bu yaşımda gidip ekmek aldım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı günlük vaka sayısı, halkta tedirginliğe yol açtı. Günlük vaka sayısının 28 bin 351'e ulaştığını belirten Bakan Koca, Bursa'da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, tedbirlere daha dikkatli uyulmasını istedi.

"Daralmaya gelemiyorum"

Yapılan tüm uyarılara rağmen Bursa'da sokak ve meydanlardaki kalabalık ise dikkat çekti. Kent Meydanı'nda maskelerini çenelerine indirerek, yürüyen birçok kişi, denetim yapan polisleri görünce düzeltti. Meydanda maskesiz yürüyen kişinin "Ben kalp hastasıyım, daralmaya gelemiyorum" demesi dikkat çekti.

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