Türkiye Oğlu mezara, kendisi cezaevine girdi! İtiraf etti: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım

Oğlu mezara, kendisi cezaevine girdi! İtiraf etti: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım

Türkiye

Oğlu mezara, kendisi cezaevine girdi! İtiraf etti: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, oğlu Cavit Kara'yı (28) tabancayla öldüren Hüseyin Kara (62) ifadesinde, oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Kara, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

15 Şubat 2022, Salı 21:31 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara tartıştı.


Çıkan kavgada Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı oğluna doğrultup, peş peşe ateşledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cavit Kara'nın boynuna ve kalbine isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hüseyin Kara da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kara, jandarmadaki ifadesinde; oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Tartışma sırasında oğlunun kendisine hareket ettiğini iddia eden Kara, bu sırada sinirlerine hakim olamadığını belirterek eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

OĞLU MEZARA KENDİSİ CEZAEVİNE GİRDİ

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı oğlu Cavit Kara'yı tabancayla vurarak öldüren Hüseyin Kara, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kalbine ve boynuna isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitiren Cavit Kara'nın cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kara için Akkaya Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, ikindi vakti beklenmeden cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine gencin annesi Ayşe Kara, ablası Sevda Kara, ağabeyi Mehmet Kara ile yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Cavit Kara'nın cenazesi Akkaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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