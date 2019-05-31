Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan İbrahim Ö. (39), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Annesiyle tartıştığı için babasının bıçakladığını iddia eden O.Ö. (17) ise tutuklandı.