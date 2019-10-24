‘Oğlum babasına şans getirecek'

Ali Atay’ın yönettiği, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Mert Denizmen, Feyyaz Yiğit ve Mehmet Özgür’ün rol aldığı ‘Cinayet Süsü’nün galası önceki akam Alkent Hisside City Club’de yapıldı.

Ahu Yağtu’dan Engin Altan Düzyatan’a, Nebahat Çehre’den Mahsun Kırmızıgül’e kadar birçok ünlünün katıldığı galada en büyük ilgiyi Ali Atay’ın hamile eşi, oyuncu Hazal Kaya gördü.

1.5 ay sonra oğlunu kucağına alacağını belirten Hazal Kaya, “Fikret Ali babasının yanında. İlk galasını izleyecek. Gişesi yüksek olur inşallah. Oğlum, Ali’ye şans getirecek” dedi.

Çekimlerde gülme krizi

İşte galadan notlar:

■ Cengiz Bozkurt, “Bazı sahneleri gülme krizinden çekemedik. Çok eğlendik” dedi.

■ Ahu Yağtu, “Eski eşiniz Cem Yılmaz, Defne Samyeli’den ayrılmış, hiç konuştunuz mu?” sorusuna “Hayır bizim tek ortak noktamız oğlumuz. Özel hayatlarımıza karışmayız” yanıtını verdi.

■ İrem Sak, “İnşallah bir gün Fikret Ali’nin düğününe gideceğim” diye konuştu.

■ Spor yaparken küçük bir sakatlık geçiren Dilan Çiçek Deniz, “Askıyı çıkardım ama kontroller devam ediyor” dedi.