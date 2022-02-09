Oğlum dizisinde iki farklı ailenin yollarının kesişmesi ve trajik bir olayın ardından yaşananlar ekranlara taşınıyor. Bir yanda ortadan kaybolan, diğer yanda tek hayatı bilgisayar oyunları olan iki küçük çocuğun yaşadığı olay izleyenleri derinden etkiliyor. Peki, Oğlum dizisi gerçek mi? Oğlum hangi diziden uyarlandı, konusu ne? İşte Show TV’nin yeni dizisi Oğlum hakkında merak edilenler…

OĞLUM DİZİSİ GERÇEK Mİ?

Ay Yapım imzasıyla ekranlara gelen Oğlum dizisinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstlenirken, senaryosu ise Sevgi Yılmaz ve Hürer Ebeoğlu’nun kaleminden çıkıyor. Oğlum dizisinin gerçek bir hikâye olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

OĞLUM DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

İlk bölümüyle izleyenleri derinden etkileyen Oğlum dizisinin hangi diziden uyarlandığı merak konusu oldu ancak dizinin yabancı bir dizi veya kitaptan uyarlanıp uyarlanmadığı bilinmiyor.

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile’de yaşayan bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saati unutur.

Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Bu sırada Kaan küçük bir kirpi görür ve onu takip etmeye başlar. Kirpinin arkasından giden küçük çocuk kendini parkta bulur.

Diğer yandan Tuğrul ve Zeynep çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan ve ailesi ile iletişimi kopuk bir çocuktur

Kaan ile parkta karşılaşan Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark eder ve ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…

İlyas ve Melike ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

SHOW TV’NİN YENİ DİZİSİ OĞLUM’UN OYUNCULARI KİMLER?

Nihal Yalçın

Songül Öden

Feyyaz Duman

Canan Ergüder

Metehan Parıltı

Timur Acar

Ali Seçkiner Alıcı

Serhat Teoman

Emir Kaan Özkan

Kubilay Aka



