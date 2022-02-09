Ay Yapım imzasıyla televizyon ekranlarına merhaba diyen Oğlum dizisine dair detaylar pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dizi hakkında en çok merak edilen konulardan biri ise çekimlerin nerede yapıldığı oldu. Peki, Oğlum’un çekildiği mahalle ve semt belli mi? İşte Show TV’nin yeni dizisi Oğlum hakkında detaylar…

OĞLUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Gökçe Usta’nın oturduğu ve senaryosu Sevgi Yılmaz ve Hürer Ebeoğlu’ya ait Oğlum dizisinin hangi semt ve mahallelerde çekildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, dizinin Şile ve İstanbul’un farklı semtlerinde çekildiği biliniyor.

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile’de yaşayan bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saati unutur.

Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Bu sırada Kaan küçük bir kirpi görür ve onu takip etmeye başlar. Kirpinin arkasından giden küçük çocuk kendini parkta bulur.

Diğer yandan Tuğrul ve Zeynep çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan ve ailesi ile iletişimi kopuk bir çocuktur

Kaan ile parkta karşılaşan Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark eder ve ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…

İlyas ve Melike ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

SHOW TV’NİN YENİ DİZİSİ OĞLUM’UN OYUNCULARI KİMLER?

Nihal Yalçın

Songül Öden

Feyyaz Duman

Canan Ergüder

Metehan Parıltı

Timur Acar

Ali Seçkiner Alıcı

Serhat Teoman

Emir Kaan Özkan

Kubilay Aka



