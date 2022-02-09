Ay Yapım imzalı Oğlum dizisi ilk bölümüyle Show TV'de yayın hayatına merhaba derken, dramatik ve sürükleyici konusu ile sezona iddialı bir giriş yapıyor. Umudun her daim canlı tutulmasının gerektiğini anlatan Oğlum dizisinde yaşanan trajik olay iki farklı ailenin hayatını alt üst ederken, izleyenleri de duygu dolu anlar bekliyor…

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile’de yaşayan bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saati unutur.

Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Bu sırada Kaan küçük bir kirpi görür ve onu takip etmeye başlar. Kirpinin arkasından giden küçük çocuk kendini parkta bulur.

Diğer yandan Tuğrul ve Zeynep çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan ve ailesi ile iletişimi kopuk bir çocuktur

Kaan ile parkta karşılaşan Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark eder ve ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…

İlyas ve Melike ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

SHOW TV’NİN YENİ DİZİSİ OĞLUM’UN OYUNCULARI KİMLER?

Songül Öden

Nihal Yalçın

Canan Ergüder

Feyyaz Duman

Timur Acar

Metehan Parıltı

Serhat Teoman

Kubilay Aka

Emir Kaan Özkan

Ali Seçkiner Alıcı







