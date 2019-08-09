Oğluna şiddet uygulayan canavar anne tutuklandı

Van’da 7 yaşındaki Ö.Y.A.’ya annesi A.K.’nin ve erkek arkadaşı İ.K. isimli şahsın fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli anne A.K. ve erkek arkadaşı İ.K gözaltına alındı.

İ.K. cumhuriyet başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, anne A.K. ise dosya delil durumu değerlendirilmesine göre serbest bırakıldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda anne A.K. yeniden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Samsun’da babasıyla yaşayan 7 yaşındaki bir çocuğun ayrı yaşadığı annesi tarafından Van’a kaçırılıp işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Eli matkapla delindiği iddia edilen çocuğun vücudu ise ısırılarak tahrip edildi. Ayrıca çocuğun, annesi ve birlikte yaşadığı adam tarafından Van Gölü’ne atıldığı da iddia edildi.

İHA





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