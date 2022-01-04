Türkiye Oğluna tokat atan arkadaşını öldürdü!

Oğluna tokat atan arkadaşını öldürdü!

Türkiye

Oğluna tokat atan arkadaşını öldürdü!

Bursa'da 12 yaşındaki oğluna tokat attığı için 45 yaşındaki içki içtiği arkadaşı Taner Durgut'u bıçaklayarak öldüren 42 yaşındaki Mustafa Tezcan tutuklandı.

04 Ocak 2022, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı.

POLİSİ ARAYIP İTİRAF ETTİ

Bu sırada Taner Durgut, Tezcan'ın oğluna tokat atınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Taner Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Durgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Taner Durgut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Mustafa Tezcan ise polis tarafından gözaltına alındı.



Tezcan emniyetti ifadesinde, "Oğluma durup dururken vurdu. Ben de ona 'Neden vuruyorsun' deyince tartışma çıktı. Alkolün etkisiyle bıçakladım. Amacım öldürmek değildi" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Tezcan, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı. Taner Durgut ise öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazım BULUT/DHA

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