Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, hatırlamadı

Dün akşam gece saatlerinde Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Ö., sürekli alkol aldığı öne sürülen babası Sertaç Ö. ile bu nedenle tartışmaya başladı.

Yine alkollü olan Sertaç Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşinin gözleri önünde Soykan'ı kalbinden bıçakladı.

MERDİVENLERDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan Soykan, uzaklaşmak için daireden çıkıp merdivenlerden koşarak inerken, birinci katta yere yığıldı. Gürültü üzerine evlerinden dışarı çıkan bina sakinleri, Soykan'ı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Soykan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ HATIRLAMADI

Aldığı alkolün etkisiyle olan bitenden habersiz olan Sertaç Ö., kendisini gözaltına almak için kapıyı çalan polis ekiplerinden oğlunu bıçaklayıp, öldürdüğünü öğrendi. Sertaç Ö., Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Orada da ilk ifadesinde hatırlamadığını söyledi. Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Soykan Ö. için ikindide Murat Reis Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenaze törenine talihsiz gencin yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Annesi Sibel Dalgıç'ın feryatları yürekleri dağladı. Sibel Dalgıç'ın, tek çocuğunun babası Sertaç Ö.'den daha önce boşandığı belirtildi. Babasının bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Soykan Ö., kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.











