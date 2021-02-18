Oğlunu kaybettikten sonra bunalıma giren baba intihar etti

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Topçular Mahallesi Yıldız apartmanında meydana geldi. Sağlık Müdürlüğü´nden emekli olan Abbas Akdağ, evinin bulunduğu merdiven boşluğunda av tüfeğini başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Abbas Akdağ’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akdağ´ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akdağ´ın 29 Ekim 2019´da trafik kazasında hayatını kaybeden oğluna üzüldüğü ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Akdağ´ın bu yüzden intihar ettiği ileri sürüldü.





DHA