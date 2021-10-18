Gündem Oğlunu o halde görünce ağlamaya başladı

Oğlunu o halde görünce ağlamaya başladı

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Oğlunu o halde görünce ağlamaya başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berat Kartal Becerik otomobille çarpışarak yaralandı. Babası, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 17:41 Son Güncelleme:
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Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Sultan Ermetin (46) yönetimindeki 16 KND 30 plakalı otomobil ile dönüş yapan Berat Kartal Becerik yönetimindeki 16 KPR 36 plakalı motosiklet çarpıştı.


Kazada, motosiklet sürücüsü Becerik ile arkasında oturan Oktay Yüksel (17) yaralandı. Kazayı haber alıp gelen Becerik'in babası Hakan Becerik, yaralı oğlunu görünce ağladı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Becerik ile Yüksel'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


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