Oğlunu öyle görünce gözyaşlarına boğuldu

Afyonkarahisar'da bugün annesi ile parkta oynayan İranlı Ahoora Famauri'ye, yolun karşısına geçmek isterken Tufan Yılmaz'ın kullandığı posta dağıtım aracı çarptı.

Kazada ayaklarından yaralanan Famauri'ye ilk müdahale, ihbarla gelen sağlık ekibince olay yerinde yapıldı.

Müdahale sırasında oğluna sarılan ve kaza anına da şahit olan anne, uzun süre ağladı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahoora Famauri'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaza sonrası polis merkezinde ifadesi alınan sürücü Tufan Yılmaz, serbest bırakıldı.

DHA