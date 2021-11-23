Türkiye Oğlunu ziyarete giderken hayatını kaybetti! Kahreden olay

Oğlunu ziyarete giderken hayatını kaybetti! Kahreden olay

Türkiye

Oğlunu ziyarete giderken hayatını kaybetti! Kahreden olay

Antalya Akseki'de meydana gelen trafik kazasında sürücü Ercan Bala hayatını kaybetti eşi Dilek Bala ve diğer sürücü yaralandı. Bala çiftinin Ordu'daki oğullarını ziyarete gittikleri ortaya çıktı.

23 Kasım 2021, Salı 11:45 Son Güncelleme:
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Kaza, sabah saatlerinde Akseki ilçesinde meydana geldi. Ercan Bala yönetimindeki otomobil, Cendere Kavşağı'nda Ufuk Sütoğlu yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bala öldü, yanındaki eşi Dilek Bala ile minibüs sürücüsü Sütoğlu yaralandı. Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ercan Bala'nın Manavgat'ta çalıştığı otelin tadilata girmesi nedeniyle eşiyle birlikte, Ordu'da akrabalarının yanında kalan oğulları Kerem'i ziyarete gittikleri ortaya çıktı.

DHA

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