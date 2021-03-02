Türkiye Oğlunun boğazını kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Rabbim böyle istemiştir'

Oğlunun boğazını kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Rabbim böyle istemiştir'

Türkiye

Oğlunun boğazını kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Rabbim böyle istemiştir'

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 'Allah yolunda kurban edeceğim' diyerek 16 yaşındaki oğlunun ensesini kesen sağlık memuru Yusuf A.'nın teslim olduktan sonra olayı anlattığı anlar kameraya yansıdı. Yusuf A., 'Rabbim böyle istemiştir. En doğrusunu rabbim bilir. ' dedi.

02 Mart 2021, Salı 16:31 Son Güncelleme:
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Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A., geçen hafta cumartesi günü ormanlık alana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı. Ensesinden yaralanan ve kendinden geçen A.O.A.'nın öldüğünü düşünen Yusuf A., polise giderek teslim oldu. Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı yaralı buldu. 



YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

Ensesinde bıçak darbesi bulunan A.O.A., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanan Yusuf A., ifadesinde sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini öne sürerek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim" dedi.

'RABBİM BÖYLE İSTEMİŞTİR'

Yusuf A.'nın olayın ardından gözaltına alındıktan sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polislerin sorularını cevaplayan Yusuf A., çocuğunu kurban etmek için ormanlık alana götürdüğünü söylediği görülüyor. Bıçağı kasaptan aldığını söyleyen Yusuf A., "Kendi adıma rabbime kurban ettim. Rabbim böyle istemiştir. En doğrusunu rabbim bilir. Benim bir şey bilme şansım yok. Ben öldürdüm diye geldim. Kendi aracımla geldim. Öldü zannettim" diye konuştu.


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