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Magazin Oğlunun doğum gününü kutladı: Hikayemi güzelleştiren evlat

Oğlunun doğum gününü kutladı: Hikayemi güzelleştiren evlat

Magazin

Oğlunun doğum gününü kutladı: Hikayemi güzelleştiren evlat

Özcan Deniz, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelen oğlu Kuzey'in doğum gününü, Instagram'dan paylaştığı bir video ile kutladı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 22:17 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Özcan Deniz, 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenmiş, kısa bir süre sonra da baba olmuştu. 30 Nisan 2018’de oğlu Kuzey’i kucağına alan Deniz, oğlunun doğum gününü, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile kutladı. Oyuncu, oğlu Kuzey'in videosunu "Mutlu yaşlar canım oğlum. Hikayemi güzelleştiren evlat. Nice güzel hikayelerin olsun.. Ömrüm, Kuzey'im.." notuyla paylaştı.

https://www.instagram.com/p/B_k2BlSJpzE/?utm_source=ig_web_copy_link

Feyza Aktan da oğlu Kuzey'in doğum gününü "İyi ki varsın benim can oğlum.." notuyla paylaştığı şu fotoğrafla kutladı:


Feyza Aktan ile 2018 evlenen Özcan Deniz 2019 yılında boşanmış ve sonra tekrar barışmışlardı.

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