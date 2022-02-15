Türkiye Oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktı, tabancayla öldürdü!

Oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktı, tabancayla öldürdü!

Türkiye

Oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktı, tabancayla öldürdü!

Muğla'da 28 yaşındaki oğlu Cavit Kara'yı tabancayla öldüren 62 yaşındaki Hüseyin Kara ifadesinde, oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını söyledi.

15 Şubat 2022, Salı 14:05 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara tartıştı. 


Çıkan kavgada Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı oğluna doğrultup, peş peşe ateşledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cavit Kara'nın boynuna ve kalbine isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kara'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hüseyin Kara da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

EVLENMEK İSTEDİĞİ KIZA KARŞI ÇIKMIŞ

Kara, jandarmadaki ifadesinde; oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Tartışma sırasında oğlunun kendisine hareket ettiğini iddia eden Kara, bu sırada sinirlerine hakim olamadığını belirterek eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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