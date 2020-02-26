Ölen oğlunun kalp atışlarını oyuncak ayıdan dinledi
Henüz 16 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden Dakota Reid'in organları bağışlanmıştı. Dakota’nın babası John Reid’e geçtiğimiz günlerde oğlunun kalbinin nakledildiği kişiden bir paket gönderildi. Kalbin nakledildiği Robert O’Connor isimli adam, kalp atışlarını bir oyuncak ayının içine kaydetmişti. Bir de mektup göndermişti. Mektupta, 'Oğlunuzun kalp atışlarını bu ayıdan dinleyebilirsiniz” yazıyordu. O anları sosyal medya hesaplarında paylaşan aileye herkesi duygulandırdı.
26 Şubat 2020, Çarşamba 07:41 Son Güncelleme:
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ABD Virginia’da 16 yaşındaki Dakota Reid geçen yıl trafik kazasında öldü. Ailesi, Dakota’nın organlarını bağışladı. Dakota’nın kalbi Robert O’Connor adlı adama nakledildi. Dakota’nın babası John Reid’e geçtiğimiz günlerde bir paket gönderildi. Paket, oğlunun kalbinin nakledildiği Robert O’Connor’dan geliyordu. Kutuyu açan John Reid önce bir mektup buldu. Mektupta “Kutudaki oyuncak ayıya kalp atışımı kaydettim. Oğlunuzun kalp atışlarını bu ayıdan dinleyebilirsiniz” yazıyordu.
Üzerine “Tüm zamanların en iyi babası” yazan ayıyı kulağına dayayan John Reid, oğlunun kalp atışlarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Mektupta ayrıca “Bunu size yüz yüzeyken vermek istedim. Ama tepkinizi bilemediğim için kargoyla gönderdim” yazıyordu.
'Hayatımın hediyesini aldım'
John Reid “Oğlumun organlarını bağışlarken başkalarına hayat hediye ettiğimizin farkındaydık. Şimdi oğlumun kalp sesiyle ben hayatımın hediyesini aldım” dedi.
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