Oğlunun mezar taşına 'Ponçik sen benimlesin' yazdırdı

1995 Türkiye Güzeli Ebru Şallı 2002’de Harun Tan ile nikah masasına oturmuştu. Büyük oğulları Beren 2004’te, Pars ise 2010’da dünyaya gelmişti. Çift 2013’te boşanınca Pars’ın velayeti Ebru Şallı’da, Beren’in velayeti Harun Tan’da kaldı. Ama eski karı-koca, kardeşleri birbirinden ayırmadı. 2018’de Pars’a lenfoma teşhisi konunca, Ebru Şallı ile Harun Tan’ın dünyaları başlarına yıkıldı.

Eski manken, Mayıs 2019’da bir TV programına bağlanıp “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars’ın eğitimine de ara verdik. Ailece hastalıkla mücadele ediyoruz. Oğlumun sağlığı her şeyden önce gelir” derken gözyaşlarını tutamamıştı.

'Ponçik sen benimlesin'

Ebru Şallı 1.5 yıl önce oğluna ilik verdi. İliği tuttuğu için çok mutlu oldu. İş insanı Uğur Akkuş ile neden nikah masasına oturduğunu soranlara da şu yanıtı verdi: “Çünkü kötü günlerde hiç yalnız bırakmadı. Pars için benimle oturup ağladı.” Ne var ki, küçük Pars’ın durumu bir ay önce yeniden ağırlaştı. Hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı.

Oğlunun iyileşmesi için Eyüp Sultan’a gidip adak adayan, gece gündüz dualar eden Ebru Şallı perşembe sabaha karşı 03.00’te acı haberi aldı. Eylülde 10 yaşına girecek olan Pars hayatının daha ilkbaharında vefat etti. Pars’ın cenazesi dün öğlen kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına kalpler içerisinde "Ponçik sen benimlesin" yazdırması görenleri duygulandırdı.

'Pars çok duygusal bir çocuk'

Ebru Şallı daha önceki röportajlarında oğullarına dair şunları şöylemişti:

“ İkinci çocuk tamamen sürpriz oldu. Pars planlı bir bebek değildi. Tereddütlerimiz vardı. Ama aynı dönemde Beren de kardeş için baskı yapıyordu. Ağabey olacağını duyunca çok sevindi. ”

” “ Babası Harun oğlumuza büyüklerimizin de isteğiyle ‘Berk’ adını koydu. Hastaneden çıkınca ‘Berk içime sinmedi, Pars olsun’ deyince değiştirdik. ”

” “Beren içinde fırtınalar kopan, duygularını yansıtmayan yakışıklı küçük Ashton Kutcher. Pars ise sürekli ‘Seni seviyorum’ diye dolaşan duygusal bir çocuk. Genç yaşta anne olduğum için çok mutluyum. Yaşam enerjimi onlara borçluyum.” Uğur Akkuş ile evlendikten sonra “Zamanım olsa beş çocuk yapardım” diyen Ebru Şallı, Pars’ın 8’inci yaşını şu sözlerle kutlamıştı: “İyi ki doğdun Ponçiğim. Senden çoooook şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Hep böyle güleryüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa.”

Eski eşi yanından ayrılmadı

Ebru Şallı cenazede haliyle ayakta zor duruyordu. Eski eşi Harun Tan ile eylülde evlendiği Uğur Akkuş yanından bir an bile ayrılmadı. Koronavirüs nedeniyle törene sadece aile üyeleri katıldı. Uğur Akkuş telefonuyla mezarlığın fotoğrafını çekti. Ebru Şallı’ya Türkiye'nin dört bir yanından başsağlığı mesajları geldi.