Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesindeki 8 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Annesi Hatice Yavuz'un evine gelen İlyas Yavuz, henüz belirlenmeyen nedenle mutfakta bulunan pencereden zemine düştü. Oğlunun beton zemine düştüğünü gören Hatice Yavuz kalp krizi geçirdi.

Bina sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. 5’inci kattan düşen İlyas Yavuz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan anne Yavuz’un ise, hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



