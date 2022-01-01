Türkiye Oğlunun şehit edildiğini izlediği filmde gözyaşlarını tutamadı

Oğlunun şehit edildiğini izlediği filmde gözyaşlarını tutamadı

Türkiye

Oğlunun şehit edildiğini izlediği filmde gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikayesinin anlatıldığı ’Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filmini Gedik’in annesi ve şehit aileleri hep birlikte izledi. Anne Hatice Gedik, filmi izlerken gözyaşlarını tutamadı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hatay Şubesi tarafından İskenderun’da şehit aileleri sinema salonunda buluştu. Trabzon Maçka’da Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikayesinin anlatıldığı ’Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filmini şehit Ferhat Gedik’in annesi Hatice Gedik, şehit aileleri ve protokol üyeleri birlikte izledi.

Film öncesi İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. İzleyenlerin gözyaşlarını tutamadıkları filmde oğlunun şehit edildiği sahneyi gören Hatice Gedik gözyaşlarına boğuldu ve salondan çıkarılıp kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hatay Şube Başkanı Ahmet Ayaz, "Kahraman şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in hayatlarını anlatan filmi şehit ailelerimizle birlikte izledik, katılım gösteren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gösterime Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Oğuz Emre Çiçek ve davetliler katıldı.

İHA

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