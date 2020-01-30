Oğlunun sesini ilk kez duydu

Yalova'da yaşayan doğuştan engelli 42 yaşındaki Oya Koçak, kendisi için başlatılan yardım kampanyası sonucu alınan işitme cihazı sayesinde 6 yaşındaki oğlunun sesini ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova Valiliğinin izniyle başlatılan kampanyada hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan 19 bin liraya işitme cihazını teslim aldığını söyledi.

Şu anda gayet iyi duyduğunu belirten Koçak, "Çok mutluyum. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. 6 yaşındaki oğlumu artık duyabiliyorum. Çok güzel bir duygu. Bundan sonra her şey daha iyi olacak inşallah. Şu an gerçekten duygularımı ifade edemiyorum. Bundan sonra özlem duyduğum şeyleri yapacağım. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorduk" dedi.

Kalan kısmı tamamlamıştı

Koçak, kampanya kapsamında toplanan miktarın kalan kısmını tamamlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'ya da teşekkür etti.

AA