Sanık Delil İbrahim, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını bir avukat temsil etti. Duruşmada, mahkemeye ulaşan 13 Ekim 2021 tarihli Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Söz konusu raporda, "mağdur çocuktaki lezyonların sigara yanığı sonucunda oluştuklarının kesin olarak söylenemeyeceği ve çocuğun bacaklarında milimetrik ebatta ciltte kabarıklık gösteren yeni lezyonların olduğu" belirtildi.

Lezyonların kaşıma eyleminden kaynaklanabileceğinin dikkate alındığı kaydedilen raporda, "lezyonların travmatik olmayan nedenlerle meydana gelmiş olabileceği" aktarıldı. Beyanı sorulan Bakanlık avukatı, aradan belli bir süre geçtiği için raporun gerçekle bağdaşmadığını belirterek, "Dosyaya sunulan video kayıtlarından da anlaşılacağı üzere mağdurdaki yaralanma sigara izlerinden oluşmuştur. Bu hususun dikkate alınmasını ve sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Tutuklu sanık Delil İbrahim ise tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, eşinin kendisini terk edip gittiğini ve 1.5 yıldır çocuklarına kendisinin baktığını belirtti. İbrahim, savunmasında "Bakmayacak olsaydım onu yurda bırakırdım. Canımdan çok seviyorum. Tek hatam eve başka şahısları da almam olmuştur. Bunlar da duruşmaya katılmamaktadır. Onların suçlu olduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma ve tahliyeme karar verilsin." ifadelerini kullandı.

Esasa ilişkin görüş veren cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumuna göre sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme ise suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, ifadesinin alınmış olması ve karartılabilecek delilin bulunmaması gerekçeleriyle sanık Delil İbrahim’in tahliyesine hükmetti.

Sanık İbrahim hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir evine en yakın güvenlik merkezine imza verme" zorunluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştıran mahkeme, İbrahim ile firari sanık Asmaa Serhane’nin sabıka ve nüfus kayıt örneklerinin gönderilmesi için Interpol’e yazı yazılmasını da hükme bağladı. Duruşma ertelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Delil İbrahim ve Asmaa Serhane’nin "eziyet" ve "yaralama" suçlarından 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AA