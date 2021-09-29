Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan Halsey, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
29 Eylül 2021, Çarşamba 22:55 Son Güncelleme:
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Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini 14 Temmuz'da kucaklarına almıştı. Çift, oğullarına 'Ender Ridley' adını vermişti. Annelik sevinci yaşayan Amerikalı yıldız, bugün 29. yaşına girdi.
Halsey, bebeğinin yüzünü ilk kez doğum gününde gösterdi. Ünlü şarkıcı, Ender Ridley'in sevgilisinin kucağında çekilen fotoğraflarını yayınladı.
"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"
Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören ünlü Halsey, gönderisine, "En güzel doğum günü hediyesi..." notunu düştü.