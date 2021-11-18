Türkiye Oğluyla birlikte yaşadığı baraka yandı, gözyaşlarıyla izledi

Oğluyla birlikte yaşadığı baraka yandı, gözyaşlarıyla izledi

Türkiye

Oğluyla birlikte yaşadığı baraka yandı, gözyaşlarıyla izledi

Antalya'da 35 yaşındaki Meryem Tüysüz, ev kiralarının yüksek fiyatından 16 yaşındaki oğlu Fevzi Köşger ile birlikte yaşadığı barakanın yanmasını gözyaşlarıyla birlikte izledi.

18 Kasım 2021, Perşembe 16:07 Son Güncelleme:
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Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 139 Sokak'taki ağaçlık alandaki tahta barakada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Meryem Tüysüz ile oğlu Fevzi Köşger'in barakasındaki, çıkış nedeni bilinmeyen yangın büyüyüp tüm yapıyı sardı.

Yangının ormana da sıçradığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, çam ağaçları da zarar gördü.



Kaldıkları barakanın yanışını gözyaşlarıyla izleyen Meryem Tüysüz, "Anne-oğul kalacak yerimiz yok. Ev kiraları çok yüksek. Üstelik oğlum okuyor. Barınacak yerimiz olmadığı için, kendi imkanlarımızla orman içine yaptığımız barakada kalıyorduk. Şimdi o da yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. Tüysüz ve Köşger, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)-

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